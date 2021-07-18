عاجل.. مقتل ضابط صومالي إثر هجوم مسلح في هيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قُتل ضابط صومالي، اليوم الأحد، برصاص مسلحين مجهولين، في عملية هي الأحدث في استهداف قوات الأمن.



الهجوم المسلح الذي استهدف الضابط في مدينة بلدويني بمحافظة هيران وسط الصومال، يعدّ الأحدث في استهداف قوات الأمن من قبل مجهولين يعتقد أنهم من حركة الشباب الإرهابية.

وأفادت وسائل إعلام صومالية بأن مسلحين اثنين نفذا هجومهما بمسدس؛ حيث أطلقا النار على الضابط وأردياه قتيلا، قبل الاستيلاء على بندقيته والاختفاء عن الأنظار، وفقا للعين.

وذكرت المصادر نفسها بأن الضابط يدعى حسن محمد قيلي، وتعرض للهجوم المسلح وهو يستقل عربة توك توك متجها إلى منزله.

وعقب الهجوم، وصلت قوات الأمن المنطقة، وأجرت عمليات تفتيش في محيط المكان للبحث عن الأشخاص المشتبه بهم.

ولم تصدر قوات الأمن بولاية هيرشبيلى بيانا عن الهجوم أو نتائج عمليات التفتيش التي أعقبته، كما لم تعلق السلطات الأمنية الفيدرالية على الأمر حتى الساعة.

فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم؛ إلا أنه في مثل هذه الحوادث، غالبا ما تشير أصابع الاتهام إلى ضلوع حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وتحاول الجماعات المسلحة رفع منسوب العنف في الفترة الانتقالية، وتهديد المدنيين لمنع مشاركتهم في الانتخابات التشريعية التي يصوت فيها هذا العام أكثر من 28 ألف ناخب في 11 مركز اقتراع .