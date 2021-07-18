ماذا قال سلطان عمان للسيسي خلال اتصاله؟

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وعدد من قضايا المنطقة.



جاء ذلك في اتصال هاتفي، أجراه السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، بالرئيس المصري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان إن "الاتصال تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وعمان، في إطار المسيرة المتميزة للتعاون بين البلدين".

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، كما تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

بدوره، أعرب السيسي عن أطيب التمنيات للسلطان هيثم بن طارق بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي أرسى قواعدها وبدأها السلطان الراحل قابوس، والنجاح في تحقيق رؤية "عمان 2040".

وأشاد في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات

وأكد السيسي حرص بلاده على الحفاظ على تلك العلاقات المتميزة والارتقاء بها على نحو مستمر بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ومصالح الأمة العربية بأسرها.

من جانبه، أشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين، معرباً عن حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما.

وأعرب عن حرص سلطنة عمان على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء كون مصر محوراً أساسياً في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وبحسب البيان، فقد أكد الجانبان خلال الاتصال على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والاستثماري وزيادة معدلات التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين.

كما أكدا أهمية الارتقاء بتلك العلاقات لتصل إلى المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين الجانبين.