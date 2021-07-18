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آبي أحمد يتوعد عناصر جبهة تحرير تجراي

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محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

توعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، عناصر جبهة تحرير تجراي بـ"اقتلاعهم من جذورهم".

 

وقال آبي أحمد: "إن العدو الذي نواجهه كالسرطان في إثيوبيا وسنقتلعه من جذوره حتى لا ينمو مرة أخرى"، في إشارة منه لعناصر جبهة تحرير تجراي التي صنفها البرلمان بـ"الإرهابية".

 

وأضاف: "سيحدث هذا إذا عملنا جميعًا بجد للتخلص منه.. لقد انطلق أبناء إثيوبيا من جميع الجهات للتصدي لهجمات جبهة تحرير تجراي، وهذا في حد ذاته انتصار".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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