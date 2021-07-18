شكرا لقرائتكم خبر عن فحص يومي لـ «جونسون» بعد مخالطة وزير مصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يخضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك لفحوص يومية بعد أن تواصلت معهما هيئة الخدمات الصحية الوطنية باعتبارهما من مخالطي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا،هو وزير الصحة، وفقا لبيان للحكومة البريطانية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أن الفحوص اليومية سوف تسمح لهما بمواصلة العمل في داونينج ستريت، وأن الحكومة البريطانية أعلنت في الوقت نفسه عن برنامج تجريبي جديد للفحص اليومي للمخالطين في مكان العمل.

ويغطي البرنامج مجموعة متنوعة من المؤسسات ويتم تشغيله جنبا إلى جنب مع دراسة عامة للفحص اليومي للمخالطين مفتوحة لأي شخص يتم تحديده على أنه من المخالطين لحالة إيجابية.

وبحسب البيان، يجب على الأشخاص المخالطين الذين يشملهم برنامج الفحص اليومي عزل أنفسهم في غير أوقات العمل.