شكرا لقرائتكم خبر عن 18 إصابة جديدة بكورونا في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الأحد 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ثلاث منها، قادمة من الخارج، بالإضافة إلى أربع حالات وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم أنه من بين حالات الإصابة الـ15، التي تم انتقالها محليا، سبع كانت في منطقة "نيو تايبيه" وخمس في "تايبيه" وثلاث في منطقة "تاويوان".

وحالات الإصابة الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و408 حالات، منها 13 ألفا و962 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو، عندما سجلت البلاد أولا أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.