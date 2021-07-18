شكرا لقرائتكم خبر عن 26 قتيلا بسبب الأمطار الغزيرة في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مصرع 26 شخصا جراء محاصرتهم أسفل ركام منازلهم التي انهارت بسبب هطول أمطار غزيرة على مدينة مومباي الهندية وضواحيها لعدة ساعات مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد.

ووقعت الحوادث في الضاحيتين شيمبور وفيكرولي بعد أن هطلت أمطار غزيرة على مومباي .

وقد صدر أعلى تحذير من الأمطار في مومباي، وطلُب من المواطنين عدم الخروج.

ولقى 19 شحصا حتفهم إثر انهيار الأكواخ في شيمبور، وفقا لما قاله مسؤولو الشرطة المحلية . وأصيب تسعة أخرون، تم إنقاذهم من أسفل الركام، وتم نقلهم للمستشفى.

من ناحية أخرى، لقى سبعة أشخاص حتفهم وأصيب اثنان أخران إثر انهيار أكواخ في فيكرولي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين في مومباي.