شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند توسع نطاق القيود في الأقاليم مع زيادة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت تايلاند القيود في ثلاثة أقاليم أخرى، مع تسجيل البلاد يوم آخر من الأعداد القياسية لإصابات فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أنه تمت إضافة الأقاليم الثلاثة إلى قائمة المناطق الأعلى خطورة، حيث يتم فرض حظر التجوال طوال الليل من الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة صباحا، وتقييد الخدمات وساعات العمل للمطاعم ومراكز التسوق، وإغلاق المنتجعات الصحية وعيادات التجميل. وتشمل القائمة بالفعل منطقة العاصمة بانكوك وأربعة أقاليم جنوبي البلاد.

وسجلت تايلاند اليوم الأحد 11397 إصابة جديدة بكورونا، ليتجاوز عدد الحالات حاجز العشرة آلاف لليوم الثاني على التوالي. كما تم تسجيل 101 حالة وفاة إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى 3341 حالة. وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة حتى الآن 403 آلاف و386 حالة.