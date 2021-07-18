انت الان تتابع خبر أسعار العملات الاجنبية والذهب لهذا اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365 أسعار العملات الاجنبية، والذهب والنفط عالميأ بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي لهذا اليوم الاحد.