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أسعار العملات الاجنبية والذهب لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365 أسعار العملات الاجنبية، والذهب والنفط عالميأ بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي لهذا اليوم الاحد.
وفيما يلي الاسعار:

سعر بيع الدولار في العراق 148,500
سعر شراء الدولار في العراق 147,750

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100 يورو 118,04 دولار
100 باوند 137,63 دولار
100 دولار 851,89 ليرة تركية


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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1810,35 دولار

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سعر برميل نفط الخام برنـت 73,04 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 71,44 دولار

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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