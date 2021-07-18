انت الان تتابع خبر صحة اقليم كردستان تتحدث عن الوضع الوبائي وتوجه نداء للمواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تحدثت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الاحد، الوضع الصحي والوبائي، في ظل دخول البلاد بالموجة الثلاثة من الجائحة.