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القبض على منتحل صفة ضابط بوزارة الدفاع وسفير منظمة عربية

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط بوزارة الدفاع وسفير منظمة في احد الدول العربية.
وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة بابل تمكنت من القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة لواء في وزارة الدفاع، كما قام بتزوير هوية يدعي خلالها انه سفير إحدى المنظمات الدولية في إحدى الدول العربية بعد جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة الميدانية".

واضافت انه "وبعد التعمق بالتحقيق معه اعترف صراحة بتزوير هذه الهويات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا وعرضه على القضاء".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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