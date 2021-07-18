ضربة جوية مجهولة تستهدف مليشيات الحشد على الحدود العراقية السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذ طيران مسير مجهول، الأحد، ضربة جوية استهدفت مليشيات الحشد على الحدود العراقية السورية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن "طيران مسير مجهول نفذ ضربة جوية استهدفت عجلة لا يوجد بداخلها أحد ضمن الحدود السورية العراقية".

لكن المصدر أكد في الوقت نفسه أن توجيه تلك الضربة تم "داخل العمق السوري".



وفي 29 يونيو/حزيران الماضي، استهدفت القوات الأمريكية مواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي المرتبط بإيران على الحدود بين العراق وسوريا.

كان رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكي كشف عن استراتيجية الولايات المتحدة في التعامل مع المليشيات الإيرانية بسوريا.

حينها نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن السيناتور مارك وارنر، رئيس اللجنة الاستخباراتية التابعة للكونجرس الأمريكي، قوله إنه من الطبيعي أن يكون للولايات المتحدة الحق في حماية والدفاع عن قواتها من المخاطر.

وأضاف: "تم إخطاري كرئيس اللجنة الاستخباراتية بأننا نقوم ببعض الضربات الاستباقية ضد بعض هذه المليشيات المدعومة من إيران".

وعلى مدار 7 سنوات مضت، تحوّل الحشد الشعبي بالقوة العسكريةـ إلى لاعب أساسي في ساحة السياسة بالعراق، فأصبح جناحه السياسي أكبر كتلة في البرلمان، ويتصرف بمليارات الدولارات، من ميزانية البلاد، ويتمتع قادته بامتيازات أمنية خاصة.