مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والشرطة تحاصر المصلى القبلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، في ساعات فجر اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، للصحفيين: "مباشرة بعد صلاة الفجر تم اقتحام المسجد من قبل القوات الخاصة والشرطة".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية "حاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، ثم أخرجت المصلين رجالا ونساء من ساحات المسجد الأقصى واعتدت على النساء".

وعن الوضع الحالي في محيط المسجد الأقصى، أوضح الكسواني: "الآن هناك محاصرة للمسجد القبلي، حيث بعض المصلين موجدون داخل المصلى".

ولاحقا، سمحت الشرطة الإسرائيلية لمئات المستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى. بحسب الكسواني.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى اليوم.

وتفرض الشرطة الإسرائيلية قيودا على دخول المصلين الفلسطينيّين إلى المسجد.