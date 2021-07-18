شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الامارات يعزون ملك بلجيكا في ضحايا الفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى الملك فيليب ملك بلجيكا وذلك في ضحايا الفيضانات التي غمرت عددا من المدن البلجيكية جراء الأمطار الغزيرة.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك فيليب.