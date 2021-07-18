فاروق: البنك الزراعي سيكون له دورًا هامًا في تنفيذ مبادرة التمويل العقاري الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إن البنك سيكون له دورًا كبيرًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة سنوية 3% متناقصة نظرا لأنه البنك الأكثر انتشار في مصر بامتلاكه أكبر شبكة من الفروع تبلغ أكثر من 1200 فرع في كافة محافظات الجمهورية.

وكان البنك المركزي المصري أعلن الثلاثاء الماضي رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وأضاف فاروق في بيان صادر اليوم الأحد أن الانتشار الجغرافي للبنك في المدن والقري والنجوع والمدن المختلفة ستجعله الأقرب لقطاع عريض من متوسطي ومحدودي الدخل في جميع المحافظات وهم الفئة المستهدفة من المبادرة في المقام الأول.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري تتيح فرصا للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وأوضح أن تلك المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطن المصري وتلبية متطلباته في امتلاك مسكن لائق له ولأسرته.

ووصف رئيس البنك الزراعي المصري المبادرة بأنها غير مسبوقة في القطاع المصرفي والتي يتم من خلالها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% ولمدة تصل إلى 30 عاماً.

وأوضح أن المبادرات السابقة بالرغم من أهميتها وتحقيقها إيجابيات عديدة للقطاع العقاري وللمواطنين إلا أنها لم ترتق لحجم التسهيلات والمزايا التي تتيحها هذه المبادرة للمواطنين، فضلا عن جملة العوائد الاقتصادية التي يحصدها الاقتصاد الوطني جراء تطبيق هذه المبادرة، من خلال تنشيط أعمال عشرات القطاعات الوسيطة المختلفة المرتبطة بالقطاع العقاري وهو ما ينعكس على توفير فرص العمل والتشغيل في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن تخفيض سعر الفائدة على الإقراض العقاري وزيادة مدة التمويل سيساهم في إدخال شرائح جديدة من العملاء في القطاع المصرفي وتلبية احتياجات الفئات التي تمثل طلبا فعالا وحقيقيا بما يحقق الشمول المالي بما يتماشى مع توجهات الدولة.