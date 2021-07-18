إصابة 3 أشخاص في اشتباك مسلح بمخيم للاجئين جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء اشتباك مسلح في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان اليوم الأحد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام "أن "مخيم عين الحلوة شهد فجر اليوم اشكالا في الشارع التحتاني تطور إلى اشتباك مسلح، استُخدمت فيه القنابل والأسلحة الرشاشة وأصيب نتيجته ثلاثة أشخاص وخلف أضرارا جسيمة بالممتلكات".

وأضافت أن اشكالا فرديا وقع بالقرب من مسجد النور بين عنصر من "الأمن الوطني الفلسطيني" وآخر من "حرس المسجد"، سرعان ما تطور إلى اشتباك مسلح مع "حرس المسجد"، استُخدمت فيه الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، قبل أن تعمل القوى الفلسطينية على ضبط الأمور وتطويق الاشتباك وإعادة الهدوء.

ووفق الوكالة، اتُفق على تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ومنع تكراره.

وأنشيء مخيم عين الحلوة جنوب شرقي مدينة صيدا بجنوب لبنان في عام 1948من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف إيواء نحو 15 ألف لاجئ فلسطيني تم تهجيرهم من قرى الجليل في شمال فلسطين أبان ما يسمى بـ " النكبة" ( قيامة إسرائيل).