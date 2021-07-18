13 قتيلاً بانفجار صهريج للنفط في كينيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 18 - يوليو - 2021 10:40 صباحًا

قتل 13 شخصاً جراء انفجار داخل شاحنة صهريج للنفط في منطقة في مالانغا غرب كينيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الكينية، اليوم الأحد، تأكيدها مقتل 13 شخصا إثر انفجار شاحنة صهريج للنفط في منطقة في مالانغا غرب البلاد.

ووفقا لقائد شرطة منطقة جيم الفرعية تشارلز تشاتشا، فإن الحادث وقع مساء السبت في قرية مالانغا.

قال تشاتشا إن 11 شخصا، بينهم أطفال، نجوا من إصابات خطيرة من جراء الحريق الذي اندلع بصهريج النفط ويتلقون العلاج في مستشفى يالا الفرعي حيث تم نقلهم على عجل بعد الحادث.