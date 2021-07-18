مستوطنون يهود يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

المناطق - واس

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن أكثر من 500 مستوطن يهودي اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة وقام بعضهم بتأدية طقوسا تلمودية

قبالة قبة الصخرة وبحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.