شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قتيلًا جراء انهيارات أرضية في مومباي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم بعد انهيار عدة منازل في اثنتين من ضواحي مومباي بالهند بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

وعرض التلفزيون المحلي لقطات لرجال إنقاذ يستخدمون أياديهم في الحفر لانتشال الجثث. وقالت السلطات إن من المعتقد وجود المزيد من القتلى تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون إن أربعة من الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب. وعرضت قنوات إخبارية تلفزيونية محلية لقطات لرجال الإنقاذ وهم يحملون المصابين داخل ممرات ضيقة.

وأضاف المسؤولون أنه في أحد الأحياء انهارت حوالي ستة أكواخ تقع عند قاعدة تل فوق بعضها.