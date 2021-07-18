شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا .. 41 ألف إصابة بالهند و 2607 في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 41157 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 31.106.065 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 422.660 حالة وفاة، بعد تسجيل 518 وفاة جديدة، مشيرةً إلى تعافي 42.004 حالات، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 30.269.796 حالة.

وفي باكستان أعلن مركز العمليات والقيادة الوطني في باكستان اليوم الأحد تسجيل 2607 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 21حالة وفاة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في باكستان 989 ألفا و 275 حالة.