هايتي.. مسؤول سابق أصدر أمر اغتيال الرئيس مويس

أفادت أنباء بأن مسؤولاً سابقاً في وزارة العدل في هايتي أصدر الأمر لاثنين من القتلة لاغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال قائد الشرطة الوطنية في كولومبيا خورخي فارغاس، أمس (الجمعة)، إن الرجل أبلغ اثنين من المرتزقة الكولومبيين بمهمة الاغتيال قبل ثلاثة أيام من الهجوم.

وخلال حديث في كلمة بالفيديو، أشار فارغاس إلى النتائج التي توصل إليها تحقيق مشترك أجرته السلطات الهايتية والكولومبية والإنتربول.

وأوضح فارغاس أن الرجل كان يعمل في وحدة مكافحة الفساد بجهاز الاستخبارات.

وأفادت تقارير إعلامية بأن أحد الشخصين الكولومبيين اللذين تم إبلاغهما قتل بواسطة الشرطة، بينما تم إلقاء القبض على الآخر.

وأشار فارغاس إلى أن الرجلين ينتميان إلى مجموعة من أربعة أشخاص سافروا إلى هايتي في نهاية أبريل (نيسان)، علاوة على 20 كولومبياً آخر وصلوا إليها في وقت لاحق.

وأضاف أنه تم التعاقد معهم مبدئياً للقيام بخدمات أمنية عبر شركة فنزويلية مقرها مدينة ميامي الأميركية.