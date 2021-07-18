نتفليكس تخطط لإطلاق منصة جديدة للألعاب

17 يوليو , 2021
By: Cameron Venti / Unsplash
بعد إطلاق العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وفيس بوك ومايكروسوفت منصاتها الخاصة للألعاب، يبدو أنه حان الوقت لتحذو شركة نتفليكس حذو هذه الشركات بإطلاق منصتها الخاصة.
وأشيع أن منصة بث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الأكثر شعبية في العالم تنوي دخول سوق ألعاب الكمبيوتر، والآن تؤيد بلومبيرغ هذ الإشاعات، مضيفة تفاصيل جديدة.
وذكرت بلومبيرغ أن نتفليكس بدأت بالفعل بتوظيف مديرين تنفيذيين مشهورين في صناعة الألعاب مثل مايك فيردو من إلكترونيكس آرتس، بالإضافة إلى نشر عدد من الوظائف الشاغرة المتعلقة بالألعاب في قسم الوظائف.
وقد تختارنتفليكس نموذجًا هجينًا لتقديم ألعاب شهيرة من منصات أخرى، وتكييفها مع تقنية البث الخاصة بها، كما تفعل غوغل مع ستاديا، ومن المحتمل أن يتم تضمين بث الألعاب في سعر الاشتراك الحالي.
على أي حال، سيكون هناك سبب آخر لإعادة ضبط أسعار اشتراك نيتفليكس تمامًا كما حدث منذ وقت ليس ببعيد، وهذه المرة مع تقديم الشركة وسيلة ترفيه جديدة تمامًا، وكل ذلك من خلال حساب نتفليكس الخاص بالمستخدمين.
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