أنور قرقاش يختتم زيارته لواشنطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

اختتم الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن استغرقت أسبوعاً واحداً. ووصف معاليه العلاقات الإماراتية الأمريكية بأنها راسخة وقوية أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي لدولة الإمارات.



وكان قد التقى خلال زيارته بعدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء في الكونغرس لمناقشة شؤون المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وللتأكيد على متانة الشراكة القائمة بين البلدين. وقد رافق خلال الزيارة يوسف مانع العتيبة وزير دولة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة وسعادة السفيرة لانا نسيبة مندوب دولة الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة ومساعد الوزير للشؤون السياسية.

وقال قرقاش : "إن علاقات دولة الإمارات مع الولايات المتحدة تعد من أوثق الروابط الثنائية، وهي في أفضل حالاتها رسوخاً ومتانة في عهد إدارة الرئيس بايدن،" مضيفاً: "في عام الخمسين للدولة تقف الرؤية والقيم المشتركة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة شاهداً ودليلاً على مدى التقدير الذي تحظى به علاقات البلدين."

وقدم إحاطة لسعادة بريت مكغيرك منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من كبار المسؤولين، مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة اتباع الوسائل الدبلوماسية وخفض التصعيد، ومشدداً على التزام الدولة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لمعالجة قضايا المنطقة، والبحث عن السبل الكفيلة بالبناء على أساس الاتفاق الإبراهيمي للسلام الموقع بين دولة الإمارات وإسرائيل سعياً لتحقيق المزيد من الازدهار الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.