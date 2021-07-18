استمرار احتجاجات الأهواز وإضرام النيران في سيارة لدورية أمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أفاد نشطاء إيرانيون، مساء السبت، باستمرار الاحتجاجات في مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان جنوبي البلاد.



وقال النشطاء إن محتجين شبانا بمنطقة "شاوور" التابعة لمدينة الأهواز، أضرموا النيران في سيارة لدورية أمنية، تابعة قوات الباسيج.

ولم تتضح بعد ما إذا كان هناك ضحايا أو جرحى من قوات الباسيج الذراع العسكرية للحرس الثوري الإيراني.

ومنذ 3 أيام تشهد مناطق واسعة من محافظة خوزستان جنوبي إيران، احتجاجات واسعة بسبب انقطاع المياه.

وتحدثت تقارير صحفية إيرانية، مساء السبت، عن انقطاع شبكة الإنترنت في بعض مناطق مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان.