القضاء الإيطالي يحدد جلسة استماع أولية في قضية انهيار جسر جنوة

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

حدد القضاء الإيطالي موعدا لجلسة استماع أولية في قضية انهيار جسر طريق موراندي السريع في جنوة، شمال إيطاليا، قبل نحو ثلاث سنوات، وفقا لتقارير إعلامية.



ومن المقرر عقد جلسة استماع في 14 أغسطس 2018، وفقا للتقارير.

وتم استدعاء 59 مشتبها بهم، وهو أقل بعشرة من المشتبه بهم الـ 69 الذين تردد أن النيابة تعرفت عليهم في أبريل.

واعتبارا من أكتوبر، تعتزم المحكمة عقد ثلاث جلسات استماع أسبوعيا حتى نهاية ديسمبر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وكان 43 شخصا قد لقوا حتفهم جراء انهيار الجسر، وتسبب الحادث في تشريد مئات الأشخاص الذين يعيشون في منازل أسفل الجسر.