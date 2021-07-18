إخلاء ملعب للبيسبول من الجمهور في واشنطن بعد سماع دوي إطلاق نار خارجه

محمد الفلاح - الأحد 18 يوليه 2021

أصيب 4 أشخاص بالرصاص خارج ملعب بيسبول كان مزدحما بآلاف المتفرجين في العاصمة الأمريكية، السبت.



وتسبب ذلك في توقف المباراة فجأة ودفع الحاضرين إلى الخروج.

وقالت الشرطة إن 4 أشخاص أصيبوا بالرصاص، لكنها شددت على أنه "لا يوجد تهديد مستمر"، دون مزيد من التفاصيل حول حالة الضحايا.

وكتبت الشرطة على تويتر أن عناصرها "استجابوا لإطلاق نار .. أصيب خلاله شخصان، خارج ناشونالز بارك"، في حي نايفي يارد بجنوب واشنطن العاصمة.

وبعد فترة وجيزة، كتبت الشرطة على تويتر أيضا أن: "ضحيتين أخريين مرتبطين بهذه الواقعة دخلتا إلى مستشفيات في المنطقة لتلقي علاج من جروح ناجمة عن طلقات نارية".

وأضافت الشرطة أن "هناك حاليّاً تحقيق جارٍ، ويبدو أنّ كلّ المخاطر قد زالت في الوقت الراهن".

وسُمعت صفارات إنذار الشرطة، وطُلب من الحشد الذي كان يحضر المباراة بين "واشنطن ناشونالز" و"سان دييجو بادريس" مغادرة الاستاد.

وبحسب شهود عيان، فقد هرع المتفرجون إلى المخارج بعد سماع إطلاق النار، بينما ظل آخرون في مقاعدهم.

واندفع اللاعبون خارج الملعب وتوقفت المباراة بعد سماع عشرات الطلقات.