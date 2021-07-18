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أمريكا : إعطاء 337.2 مليون جرعة لقاح من فيروس كورونا

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الدمام - شريف احمد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت 390.1 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا بأنحاء البلاد أعطت منها 337.2 مليون جرعة حتى يوم السبت.

وذكرت المراكز أن ما يزيد على 185.7 مليون فرد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات بينما حصل 160.9 مليون على التطعيم الكامل.

وتشمل التطعيمات جرعتي لقاحي مودرنا وفايزر-بيونتك وجرعة لقاح جونسون آند جونسون.

وسجلت المراكز الأمريكية 39719 حالة إصابة جديدة بالفيروس و329 وفاة يوم السبت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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