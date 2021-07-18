شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا : إعطاء 337.2 مليون جرعة لقاح من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت 390.1 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا بأنحاء البلاد أعطت منها 337.2 مليون جرعة حتى يوم السبت.

وذكرت المراكز أن ما يزيد على 185.7 مليون فرد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات بينما حصل 160.9 مليون على التطعيم الكامل.

وتشمل التطعيمات جرعتي لقاحي مودرنا وفايزر-بيونتك وجرعة لقاح جونسون آند جونسون.

وسجلت المراكز الأمريكية 39719 حالة إصابة جديدة بالفيروس و329 وفاة يوم السبت.