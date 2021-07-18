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مصر تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 8 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 898 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 223 ألفا و 213 حالة حتى مساء السبت.

 

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 283 ألفا و 636 وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 439 حالة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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