شكرا لقرائتكم خبر عن 12631 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 225 وفاة و12631 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 236240 بينما سجلت البلاد مليونين و654699 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وارتفع عدد الإصابات اليومي في الأيام السبعة الماضية إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ فبراير شباط.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 بالمئة على الأقل.