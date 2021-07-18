المعارضة بتركيا تهاجم أردوغان بسبب إصراره على الزج بجيش بلاده في الصراع بأفغانستان

جددت المعارضة التركية هجومها على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب إصراره على الزج بجيش بلاده في الصراع بأفغانستان.

فائق أوزتراق، متحدث الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، هاجم، في تصريحات إعلامية، حكومة بلاده بسبب تمسكها بحماية مطار العاصمة الأفغانية كابول؛ رغم تهديدات حركة طالبان بالتعامل مع الجنود الأتراك كغزاة.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، قال أوزتراق في هذا الصدد مخاطبًا أردوغان "إذا كنت متحمسًا بهذا القدر، فلترسل صادات (مؤسسة أمن تركية خاصة تعرف بأنها الحرس الثوري الخفي لأردوغان) أو الجيش السوري الحر إلى هناك (أفغانستان)".

وأضاف: "جيشنا ليس درعًا ليوضع أمام طالبان، وذلك لأنك تريد مخرجًا مع (الرئيس الأمريكي جو) بايدن وأمريكا. لا يوجد أمر مضحك في هذا، نذكر أردوغان وحزب العدالة والتنمية بكارثية الأوضاع".

وأردف أوزتراق قائلا: "الفارون من نظام طالبان في أفغانستان دخلوا تركيا عبر إيران. للأسف، تنتظر تركيا موجة هجرة جديدة وكبيرة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وفي وقت سابق، حذرت حركة طالبان الحكومة التركية من مغبة وجود أي جنود أتراك داخل الحدود الأفغانية، مؤكدة أن قواتها ستتعامل معهم باعتبارهم "غزاة".

وتأتي تحذيرات المعارضة التركية في وقت بدأت فيه الحركة المسلحة باكتساح المناطق الأفغانية والسيطرة على المعابر الرئيسية للبلاد، بانتظار الزحف نحو الدن الكبرى وعواصم الأقاليم، في تمدد سمحت به الثغرات الأمنية الناجمة عن الانسحاب الأجنبي من البلاد.