عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا: إيران تتملص من مسؤوليتها بشأن النووي بتصريحات شائنة عن السجناء

الأحد 18 يوليه 2021

الخليج 365

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن واشنطن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران بشأن تبادل السجناء.



وأشار برايس، في تصريحات صحفية، إلى أن "تصريحات إيران الشائنة حول تبادل السجناء محاولة للتملص من مسؤوليتها عن الجمود الذي وصلت إليه مباحثات الاتفاق النووي".

وتابع: "إذا أرادت إيران إرسال بادرة إيجابية فيمكنها ببساطة الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين لديها دون وجه حق"، لافتا إلى أن "تأمين إطلاق سراحهم أولوية للولايات المتحدة".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "جزء من المباحثات غير المباشرة مع إيران في فيينا يتعلق بالسجناء، والتأخر في استئناف المباحثات لن يكون مفيدًا".

وكانت واشنطن وجهت تحذيرا شديدا لإيران بشأن احتجاز أمريكيين كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة، معتبرة أن ذلك "أمر غير مقبول".

وقال برايس، في تصريحات سابقة، إن بلاده تجري مناقشات "غير مباشرة لكن نشطة" في سبيل الإفراج عن سجناء أمريكيين في إيران.

وأضاف أن واشنطن تتعامل مع هذه المحادثات بمعزل عن المحادثات النووية.

يأتي ذلك فيما أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء تستهدف الإفراج عن محتجزي "العقوبات الأمريكية".

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي إن "المفاوضات جارية لتبادل السجناء وسوف نعلن مزيدا من المعلومات في حالة الإفراج عن سجناء إيرانيين ووصول المحادثات إلى نتيجة".

وأضاف ربيعي خلال مؤتمر صحفي أذيع على موقع إلكتروني تابع للحكومة: "إيران مستعدة لتبادل جميع السجناء السياسيين الأمريكيين مقابل الإفراج عن جميع السجناء الإيرانيين الذين احتجزوا في أنحاء العالم بإيعاز من واشنطن".

ويتهم نشطاء حقوقيون طهران، التي تحتجز عددا من حاملي الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، بتوقيف مزدوجي الجنسية بهدف الحصول على تنازلات من دول أخرى.

وفي مايو /أيار، نفت الولايات المتحدة تقريرا أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بأن البلدين توصلا إلى اتفاق لتبادل سجناء مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في دول أخرى بموجب العقوبات الأمريكية على طهران.