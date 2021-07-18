محمد الفلاح - حقيقة وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير طنطاوي

الأحد 18 يوليه 2021

نفى النائب بمجلس النواب المصري مصطفى بكري على صفحته على "تويتر" شائعة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق .



وقال بكري المقرب من أسرة طنطاوي في تغريدته: "ليس صحيحا الشائعات التي تنشر عن سيادة المشير طنطاوي، ربنا يعافيه ويديله الصحة، ويعطيه بقدر عطائه لهذا الوطن، الحالة مستقرة والحمد لله."

وليست المرة الأولى التي تتردد فيها شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة المشير طنطاوي، والتي نفاها مقربون منه، مؤكدين أن حالته الصحية مستقرة.

وترأس المشير طنطاوي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار الحكم في مصر عقب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.

ويعد المشير طنطاوي الذي أحيل للتقاعد إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2012، من أبرز الرموز العسكرية في مصر حيث شارك في حرب أكتوبر 1973 وتولى مناصب عسكرية عدة في عهد مبارك.