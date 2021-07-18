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فريق الأهلي المصري يتوج بلقب بطل دوري الأبطال الأفريقية

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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فريق الأهلي المصري يتوج بلقب بطل دوري الأبطال الأفريقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:47 صباحًا, 18 يوليو 2021 م

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توج فريق الأهلي المصري بلقب بطل دوري رابطة الأبطال الأفريقية بعد فوزه على نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل.
وختم الأهلي المنافسة مع وصيفه كايزر تشيفز أمس في إستاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية.
وبهذا الفوز توج فريق الأهلي بالبطولة الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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