شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الدبيبة: لن تبقى أي قوى أجنبية أو مرتزقة في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أنه لن تبقى أي قوى أجنبية أو مرتزقة في أي مكان من ليبيا، وقال الدبيبة في تصريحات أمس السبت، لدى عودته من نيويورك بعد المشاركة في جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا، إنه أكد خلال مداخلته على ثوابت حقيقية منها أن مستقبل ليبيا لا مكان فيه للحروب أو الدماء.

وأضاف: سنعمل على جعل الانتخابات واقعًا يلمسه القاصي والداني، كما سندعم إجراءاتها ولن نقف حجر عثرة أمام رغبة الشعب الليبي وسوف نستمر في توحيد مؤسساتنا السيادية وغير السيادية، وسنعمل على استثمار ثرواتنا بما يحقق الرفاهية لحاضرنا وبناء مستقبل أجيالنا، كما سنعمل على توظيف نفطنا بما يخدم التنمية المستدامة التي نسعى لها.

وشدد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة تفعيل العقوبات ضد المعرقلين لمسيرة توحيد الدولة وبناء المؤسسات ومعاقبة المحرضين على العنف والحرب والكراهية في الداخل والخارج.

ليبيا موحدة

وختم الدبيبة تصريحاته قائلا: لقد وجدنا تجاوبًا ودعمًا كبيرين من المجتمع الدولي، وسنصل لتحقيق أهدافنا، مؤكدًا أن ليبيا ستظل واحدة ولن يقبل بتقسيمها.

وكان الدبيبة قد نفى علمه بتفاهم روسيا وتركيا بخصوص انسحاب المقاتلين الأجانب التابعين لموسكو وأنقرة من الأراضي الليبية، لكنه أشاد بهذه الخطوة حال حدوثها.

وقال الدبيبة في مقابلة مع وكالة «رويترز» في نيويورك، بعد حضوره جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن ليبيا: لم أسمع بهذا الاتفاق بشأن سحب المقاتلين، ولكن نحن نرحب بأي اتفاق، ونرحب بخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف، وأضاف رئيس الحكومة الليبية: نتحدث مع كل الأطراف بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا.

وأوضح الدبيبة أن الحكومة الليبية ملتزمة بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، مشيرًا إلى أنه لم يقرر خوض الانتخابات.

الجيش والانتخابات

من جهته، قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إن القيادة العامة للقوات المسلحة تدعم جهود إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر، مطالبًا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بالاستمرار في دعم هذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي يطمح له أبناء الشعب الليبي كافة.

وأضاف حفتر خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء الجمعة، للتباحث في تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، أن هدف مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية هو تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية ودعم جهود المصالحة الوطنية بما يحقق لهذا الوطن وحدته واستقراره وسلامته.

وأشاد قائد الجيش الوطني الليبي بمواقف رئيس مجلس النواب الداعمة للثوابت الوطنية وللجيش الليبي في جميع المحافل الداخلية والخارجية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتكوين السلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن توحيد المؤسسات لا يعني تهميش أي منها، مشددًا على رفض الإضرار بالقوات المسلحة، مؤكدًا ضرورة تخصيص ميزانية لها للقيام بمهامها في الدفاع عن البلاد.

وأكد حق الأقاليم في التوزيع العادل للوزارات والمؤسسات والشركات وتحقيق العدالة بين الليبيين.

ملتقى الحوار

على صعيد متصل، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها عقدت الجمعة اجتماعًا افتراضيًا للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر القادم، بما يتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

وقالت البعثة في بيان لها إن ذلك جاء بناء على طلب أعضاء اللجنة، وأضاف البيان أن الاجتماع عُقد في جو ودي، حيث استأنفت اللجنة المفاوضات التي كانت قد بدأتها في جنيف قبل أسبوعين.

وأكدت البعثة في بيانها أن أعضاء اللجنة اتفقوا على مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

بدورها، أكدت الولايات المتحدة أهمية إجراء الانتخابات في موعدها والتي تعد خطوة أساسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، في تغريدة لها على موقع «تويتر»، إنها التقت رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لمناقشة العملية السياسية الليبية، مُعربة عن سعادتها باللقاء.

وشددت غرينفيلد على أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر على النحو المبين من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي تعد خطوة أساسية لإنهاء عقد من الصراع في ليبيا.