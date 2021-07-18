ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في بلجيكا إلى 27 قتيلاً وأكثر من 100 شخص مفقود

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجيكا - (أ ش أ)

أعلن مسؤولون في بلجيكا ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي تجتاح غربي البلاد إلى 27 قتيلا.

وأوضحت شبكة (فرانس 24) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية السبت، أن الحكومة البلجيكية لا تزال تواصل جهودها لإنقاذ المزيد من الضحايا.

وأضافت أن أكثر من 100 شخص آخر لا يزالون مفقودين في بلجيكا جرّاء الفيضانات.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تفقدت في وقت سابق السبت، الوضع في بلجيكا في مدينتي روتشفورت وبيبنستر إثر اجتياح الفيضان الذي أسفر عن مقتل 24 شخصا في بلجيكا حتى ذلك الوقت.

وقالت رئيسة المفوضية - في تغريدة على تويتر - "لقد رأيت الخراب الذي سببته الفيضانات. تألمت حينما التقيت مع المواطنين الذين تحطمت بيوتهم وضاعت مدخرات حياتهم".

وأضافت: "أوروبا معكم. نحن معكم في حداد وسنكون معكم في إعادة البناء".