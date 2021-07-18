أوروبا تبدأ إحصاء خسائر الفيضانات المدمرة

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

كثف عناصر من الجيش ورجال الإطفاء جهود البحث عن ضحايا الدمار الذي خلفته أسوأ فيضانات تضرب غرب أوروبا منذ عقود وأودت بأكثر من 168 شخصاً وعشرات المفقودين.

وتعرضت مناطق غرب ألمانيا لأسوأ الأضرار جراء الفيضانات التي ضربت أيضاً بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا تاركة شوارع ومنازل مغمورة بالمياه الموحلة عزلت تجمعات سكنية بأكملها.

ومع حصيلة قتلى في ألمانيا وصلت إلى 141 بعد ثلاثة أيام من الكارثة، قالت السلطات إنه من المرجح العثور على مزيد من الجثث في الأقبية العائمة والمنازل المنهارة، وتمت تعبئة نحو 22 ألفاً من عناصر الإنقاذ.

وقالت كارولين فايتسل، رئيسة بلدية ايرفشتاد في رينانيا شمال فيستفاليا المنطقة التي تعرضت لانزلاق تربة مروع ناجم عن الفيضانات «علينا توقع العثور على مزيد من الضحايا».

وفي المناطق الأكثر تضرراً في ألمانيا في رينانيا شمال فيستفاليا ورينانيا بالاتينات، كان السكان الذين فروا من الفيضانات يعودون تدريجياً إلى منازلهم وسط مشاهد الخراب.

وقال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة لايرفشتاد «نشعر بالحزن مع جميع الذين فقدوا أصدقاء أو معارف أو أفراداً من الأسرة»، مضيفاً «مصائرهم تفجع قلوبنا».

وتزور المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، المنطقة التي ضربتها الفيضانات في غرب ألمانيا وفق ما أعلنت السلطات المحلية المعنية أمس.

وتتوجه ميركل العائدة من زيارة للولايات المتحدة إلى قرية شولد المنكوبة في ولاية رينانيا بالاتينات والتي دمر القسم الأكبر منها.

وكانت ميركل قد تعهدت بتقديم دعم في المدى القصير والبعيد من الحكومة للبلديات المنكوبة. وأكثر من 90 من الضحايا كانوا يعيشون في منطقة أرفايلر في رينانيا بالاتينات، من بينهم 12 شخصاً كانوا في دار للمعوقين غرقوا في فيضان المياه.

وقال أحد أهالي أرفايلر ويدعى غريغور دنغن إنه كان يعمل في مخبزه عندما اجتاحته الفيضانات.

وشرح «تلقيت تحذيراً مقتضباً جداً لكنه جاء متأخراً جداً ولم تكن هناك أي فرصة في أن تحمي نفسك» وأشار إلى علامة على أعلى الجدار هي المستوى الذي وصلته المياه.

في بلجيكا المجاورة، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 27 قتيلاً فيما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين.

وتوجه رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، أمس، لمعاينة المنطقة التي تعرضت لخسائر غير مسبوقة في حوض نهر ميوز.

كما هطلت أمطار غزيرة على لوكسمبورغ وهولندا، غمرت العديد من المناطق وأرغمت السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص في مدينة ماستريخت الهولندية.

وأدى فيضان سد في منطقة هاينسبرغ الألمانية على بعد 65 كيلومتراً جنوب غرب دوسلدورف إلى إجلاء أكثر من 700 شخص بشكل طارئ.

وفي بعض المناطق المتضررة بدأ رجال الإطفاء والمسؤولون المحليون والجنود وبعضهم على متن دبابات، مهمة ضخمة تتمثل بإزالة أكوام الركام التي تسد الشوارع.

وأقر رئيس بلدية سولينغن، المدينة الواقعة في جنوب منطقة الرور تيم كورتسباخ بأن «المهمة ضخمة».

ويتضح الآن الحجم الحقيقي للكارثة إذ يجري مسح المباني المتضررة التي سيتعين هدم بعضها، فيما تُبذل الجهود لاستعادة خدمات الغاز والكهرباء والهاتف. وأدى تعطل شبكات الاتصالات إلى تعقيد الجهود التي تُبذل لمعرفة عدد المفقودين، فيما باتت معظم الطرق في وادي أهر الغارق بالمياه، غير سالكة.

وقال وزير الداخلية في رينانيا بالاتينات روجر ليفنتس، لوسائل الإعلام المحلية إن ما يصل إلى 60 شخصاً في عداد المفقودين وأكثر من 600 أصيبوا بجروح.

وقالت الحكومة إنها تعمل على إنشاء صندوق مساعدات خاص فيما يتوقع أن تصل كلفة الأضرار إلى عدة مليارات يورو.

وأعادت الفيضانات المدمرة مسألة التغير المناخي إلى صلب الحملة الانتخابية في ألمانيا عشية الاقتراع المقرر في 26 سبتمبر مع مغادرة ميركل السلطة بعد 16 عاماً أمضتها على رأس القيادة.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن العواصف التي اجتاحت أوروبا هي «من دون شك ناجمة عن التغير المناخي»، فيما دعا الرئيس الألماني شتاينماير إلى معركة أكثر تصميماً ضد الاحترار المناخي في ضوء الكارثة.

من جانبه تحدث أرمين لاشيت من الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل والأكثر حظاً لخلافتها بعد الانتخابات عن «كارثة غير مسبوقة» في ولاية رينانيا شمال فيستفاليا التي يتحدر منها، وفي رينانيا بالاتينات.

وذكرت مجلة «دير شبيغل» الإخبارية أن العلاقة بين الاحترار العالمي والأحداث المناخية القاسية مثل هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في الفيضانات ستسلط الضوء على استجابة المرشحين لمسألة تغير المناخ.