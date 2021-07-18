قتيل باحتجاجات في إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - طهران (وكالات)

قتل متظاهر بالرصاص في خوزستان على هامش تظاهرات تشهدها هذه المحافظة الواقعة في جنوب غرب إيران على خلفية شح المياه، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي أمس.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أن المتظاهر قتل أمس الأول، في بلدة شادكان بمحافظة خوزستان الحدودية مع العراق، بينما حمّل مسؤول محلّي «انتهازيين ومثيري شغب» مسؤولة التسبب بمقتله.

وبحسب الوكالة، تسبب الجفاف في المحافظة الغنية بالنفط، إلى توتر بشأن المياه منذ مارس الماضي.

ونقلت «إرنا» عن قائم مقام مقاطعة شادكان أميد صبري بور قوله: «الليلة الماضية (الجمعة)، تجمع عدد من أبناء شادكان للاحتجاج على نقص المياه بسبب الجفاف، وقتل انتهازيون ومثيرو شغب خلال ذلك أحد المتظاهرين».

وأضاف إن «الفاعلين سعوا لإثارة الناس عبر إطلاق النار في الهواء، ما أدى إلى إصابة شاب من شادكان الواقعة على مسافة نحو 70 كلم جنوب مدينة الأهواز، مركز محافظة خوزستان».

وفي تصريحات منفصلة لوكالة الأنباء «إسنا»، تحدّث صبري بور عن إطلاق «الانتهازيين ومثيري الشغب» النار نحو المتظاهرين وقوات الأمن على السواء.