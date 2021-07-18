الدبيبة: لن تبقى أي قوة أجنبية في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه لن تبقى أي قوة أجنبية ولا مرتزقة في أي مكان من ليبيا. وقال الدبيبة لدى عودته من نيويورك بعد المشاركة في جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا أمس، إنه أكد خلال مداخلته على ثوابت حقيقية منها أن مستقبل ليبيا لا مكان فيه للحروب ولا للدماء كما لن تبقى أي قوة أجنبية ولا مرتزقة في أي مكان من ليبيا.

وأضاف الدبيبة: «سنعمل على جعل الانتخابات واقعاً يلمسه القاصي والداني كما سندعم إجراءاتها ولن نقف حجر عثر أمام رغبة الشعب الليبي وسنستمر في توحيد مؤسساتنا السيادية وغير السيادية وسنعمل على استثمار ثرواتنا بما يحقق الرفاهية لحاضرنا ولبناء مستقبل أجيالنا كما سنعمل على توظيف نفطنا بما يخدم التنمية المستدامة التي نسعى لها».

وأردف الدبيبة قائلا: «لا شيء ينقصنا لنلحق بركب التقدم، حيث إن فئة الشباب تمثل العدد الأكبر من تعداد الشعب وهو من نراهن عليهم في المستقبل».

وتابع الدبيبة قائلاً: «دعونا لتفعيل العقوبات في حق المعرقلين لمسيرة توحيد الدولة وبناء المؤسسات ومعاقبة المحرضين على العنف والحرب والكراهية في الداخل والخارج». وختم بالقول: «لقد وجدنا تجاوباً ودعماً كبيراً من المجتمع الدولي وسنصل لتحقيق أهدافنا، مؤكداً أن الهدم والتدمير سهل لكن البناء والمصالحة صعب ومشدداً على أن ليبيا واحدة ولن يقبل بتقسيمها».

وفي سياق متصل، قال الدبيبة مساء أمس الأول، إنه لا علم له بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بخصوص انسحاب مقاتليهما الأجانب، لكن مثل هذه الخطوة ستكون محل ترحيب.

وفي مقابلة مع «رويترز» في نيويورك، قال الدبيبة أيضاً إنه ملتزم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، غير أنه حذر من أن بعض النواب قد يحجمون عن التخلي عن السلطة.

وقال الدبيبة «لم أسمع بهذا الاتفاق بشأن سحب المقاتلين، ولكن نحن نرحب بأي اتفاق ونرحب بخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف». وأضاف «نحن نتحدث مع كل الأطراف بخصوص سحب القوات الأجنبية من ليبيا».

وقال ديمتري بوليانسكي، نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن أمس الخميس الماضي إن موسكو تؤيد «انسحاباً تدريجياً على مراحل لكل القوات والوحدات الأجنبية».