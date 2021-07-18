قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

قتل شخصين وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

,ذكرت إدارة الشرطة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا في بيان لها، أن “الحادث وقع في ساعات الصباح الباكر من السبت، وأنه تم العثور على العديد من الأسلحة النارية في مكان الحادث”.

وأضاف: “تم الإبلاغ عن مقتل شخصين، يفترض أنهما من الرجال البالغين، فيما أصيب 4 آخرون وتلقوا الرعاية الطبية في المستشفيات المحلية”.

وأكدت الشرطة أن “دوافع إطلاق النار غير معروفة بعد، مرجحة احتمال وقوع اشتباك بين مجموعتين أدى إلى إطلاق النار”.

وشددت على أن “ضباط إنفاذ القانون ليس لديهم أي معلومات عن المتورطين في الحادث”.

وفي حادث آخر أعلنت الشرطة الأمريكية أن 8 أشخاص أصيبوا بإطلاق نار في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون شمال غربي البلاد.

وذكرت الشرطة أن “جميع المصابين نقلوا على الفور إلى المستشفى، وأن أحدهم أصيب بجروح خطيرة”.