شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يحتجز عدداً من الصحفيين بالخليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، عددا من الصحفيين في قرية التوانة المهددة بالاستيلاء عليها بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، بأن قوات الاحتلال احتجزت مصور وكالة الأنباء الفلسطينية مشهور الوحواح، ومصور تلفزيون فلسطين إياد الهشلمون، والصحفي ساري جرادات، أثناء توجههم لتغطية فعالية ينظمها أهالي القرية والقوى الوطنية ضد الاستيطان، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومعداتهم، وكاميراتهم الصحفية.