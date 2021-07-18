شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات بأمريكا تتجاوز 1100 كيلو.. و5 آلاف منزل في خطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرت حرائق الغابات في شمال غربي الولايات المتحدة والمعروفة باسم "الحرائق غير المشروعة" أمس السبت وامتدت لتشمل مساحة قدرها 1100 كيلومتر مربع.

وقالت إدارة الغابات في ولاية أوريجون اليوم إن نحو 5 آلاف منزل معرضة لخطر النيران.

وأضافت أن 21 منزلا دمرت بالفعل وأن 22 % فقط من النيران تقع تحت

السيطرة حاليا.

ساهمت الحرارة والرياح والجفاف الشديد وأمور أخرى في امتداد الحرائق

ويقول العلماء إنها جميعا أعراض لأزمة المناخ.

ويقع مركز هذه الحرائق على بعد 350 كيلومترا جنوب شرقي بورتلاند

وفانكوفر، وكان الحريق أكبر بنحو 200 كيلومتر من مساحة ولاية برلين

الألمانية.