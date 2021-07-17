دولة الإمارات تكشف عن نتائج استخدام عقار سوتروفيماب لعلاج كورونا

محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، عن فعالية عقار سوتروفيماب لعلاج كورونا في شفاء حالات الإصابة الطفيفة إلى المتوسطة لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر.



ووفقاً للكمتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، حصل 6175 مريضاً في الدولة على عقار سوتروفيماب خلال الفترة من 30 يونيو (حزيران) وحتى 13 يوليو (تموز)، وهو ما أدى إلى الشفاء التام ل 97% من الحاصلين عليه في غضون 14 يوماً من تلقي العقار، ومنع تطور المرض إلى الوفاة بنسبة 100% ومنع دخول المريض للعناية المركزة بنسبة 99%.

وكان حوالي 52% من الحاصلين على العقار سنهم 50 سنة أو أكبر، وتلقى العقار المصابون بكورونا ممن لديهم أمراض مختلفة كالسمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان وغيرها.