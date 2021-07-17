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خلال أيام.. رئيس البرازيل يغادر المستشفى

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 17 يوليه 2021

قال مستشفى فيلا نوفا ستار اليوم السبت، إن صحة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي يخضع للعلاج بالمستشفى من مضاعفات عقب حادث طعن شبه مميت في عام 2018، تتحسن بشكل مرض وربما يغادر المستشفى في غضون أيام.

 

وأضاف المستشفى في بيان أن بولسونارو سيبدأ اليوم نظاماً غذائياً من الحساء والطعام المهروس، وإذا لم يكن لذلك مردود سلبي، فقد يخرج من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة.

 

ودخل بولسونارو (66 عاماً) المستشفى الواقع في ساو باولو يوم الأربعاء، لتلقي العلاج من انسداد في الأمعاء على خلفية تعرضه للطعن في عام 2018.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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