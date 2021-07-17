شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم ميداني للجيش اليمني في المناطق الفاصلة بين مأرب والبيضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّنت وحدات عسكرية يمنية، مسنودة برجال القبائل من فرض سيطرتها على مواقع استراتيجية في أطراف مديرية رحبة بجنوب غرب مأرب في شمال شرق اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان له، أن وحدات مقاتلة من القوات الحكومية، سيطرت على معظم مواقع الخرفة بحيد آل أحمد جنوب غرب مديرية رحبة ومناطق أخرى في منطقة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء.

وأشار البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى أن تقدم الجيش في المعارك أسفر عن سقوط العشرات من ميليشيا الحوثي الإرهابية, وخسائر مادية كبيرة في صفوفهم.