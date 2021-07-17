اعتقال ثلاثة متسللين من سوريا الى العراق غربي نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن القاء القبض على ثلاثة متسللين من سوريا الى العراق غربي نينوى.



وقالت الخلية في بيان، إنه "استمراراً لعمليات اسناد قطعاتنا الماسكة للحدود مع سوريا، وبمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى - والتي اشرت وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية وجود تحرك لعدة اشخاص في الجانب السوري يسعون لاجتياز الشريط الحدودي باتجاه الأراضي العراقية، تم على اثرها توجيه مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وباسناد قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ لنصب كمين محكم لهم قرب قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة المحاذية للشريط الحدودي غربي نينوى".

وأضافت أنه "تم القبض عليهم، وقد وتبين انهم عائلة تحمل الجنسية السورية وجرى تسليمهم للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".