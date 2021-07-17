اخبار العالم

إيران.. استمرار احتجاجات الأهواز وإضرام النيران في سيارة لدورية أمنية

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد نشطاء إيرانيون، مساء السبت، باستمرار الاحتجاجات في مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان جنوبي البلاد.

وقال النشطاء إن محتجين شبانا بمنطقة "شاوور" التابعة لمدينة الأهواز، أضرموا النيران في سيارة لدورية أمنية، تابعة قوات الباسيج.

ولم تتضح بعد ما إذا كان هناك ضحايا أو جرحى من قوات الباسيج الذراع العسكرية للحرس الثوري الإيراني.

ومنذ 3 أيام تشهد مناطق واسعة من محافظة خوزستان جنوبي إيران، احتجاجات واسعة بسبب انقطاع المياه.

وتحدثت تقارير صحفية إيرانية، مساء السبت، عن انقطاع شبكة الإنترنت في بعض مناطق مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا