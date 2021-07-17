خلال أيام.. رئيس البرازيل يغادر المستشفى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال مستشفى فيلا نوفا ستار اليوم السبت، إن صحة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي يخضع للعلاج بالمستشفى من مضاعفات عقب حادث طعن شبه مميت في عام 2018، تتحسن بشكل مرض وربما يغادر المستشفى في غضون أيام.



وأضاف المستشفى في بيان أن بولسونارو سيبدأ اليوم نظاماً غذائياً من الحساء والطعام المهروس، وإذا لم يكن لذلك مردود سلبي، فقد يخرج من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة.

ودخل بولسونارو (66 عاماً) المستشفى الواقع في ساو باولو يوم الأربعاء، لتلقي العلاج من انسداد في الأمعاء على خلفية تعرضه للطعن في عام 2018.