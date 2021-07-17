إسرائيل: إصابات كورونا اليومية تتخطى مجددًا الألف حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

تجاوز عدد الإصابات بعدوى كورونا في إسرائيل عتبة الألف حالة جديدة يوميا لأول مرة منذ أربعة أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت أن هناك بلاغات وصلت تفيد بوقوع 1118 حالة عدوى جديدة خلال 24 ساعة.

ويعد هذا أعلى رقم منذ منتصف مارس الماضي.

كان عدد حالات الإصابة اليومية في إسرائيل تخطى عشرة آلاف حالة إصابة جديدة في اليوم خلال ذروة الوباء في يناير الماضي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في اجتماع اليوم الجمعة إن سلالة دلتا تتسبب في زيادة حالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم، "حتى الدول التي تمت فيها التلقيحات مثل بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف بينيت أن التقييم الحالي يعني "أن فعالية اللقاحات الحالية ضد متغير دلتا أضعف مما كنا نأمل".

وقال إن من الواضح أن المشكلة لا يمكن حلها عن طريق التطعيم وحده.

اكتشفت سلالة دلتا المتغيرة لأول مرة في الهند وتعتبر معدية بشكل كبير.

وفي ضوء الزيادة الجديدة في الإصابات، تخطط إسرائيل لإعادة فرض القيود على التجمعات لأكثر من 100 شخص داخل حيز مغلق اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

ومرة أخرى لن يسمح إلا لمن تم تطعيمهم أو شفاؤهم من المرض أو الأشخاص الذين ظهرت لديهم نتائج سلبية لفحوص الفيروس بالمشاركة في مثل هذه الأحداث.

إضافة إلى ذلك سيصير من الضروري ارتداء الكمامة في الغرف المغلقة.

تلقى حوالي 62% من سكان البلاد البالغ عددهم 3ر9 مليون نسمة بالفعل التطعيم الأول ضد فيروس كورونا، كما تلقى أكثر من 56% الجرعة الثانية أيضا.