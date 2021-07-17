إعدام 26 طن لحوم ودواجن فاسدة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مديرية الصحة شاركت الأجهزة الرقابية حملة على الأسواق استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأسفرت الجهود عن ضبط وإعدام 26 طن لحوم ودواجن ومخللات فاسدة.

وأوضح وكيل الصحة، أن الحملات أسفرت عن ضبط مجزر دواجن بقرية إنشاص به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق المجزر، وإعدام ١.٨ طن أغذية عبارة عن دهون وهوالك إنتاج دواجن، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما جرى ضبط ٦طن و٢٦٦ كيلو دواجن ومنتجات لحوم لسوء التخزين بنفس القرية، وسحب ٩عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير١١ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وقال وكيل الصحة في بيان صحفي اليوم السبت، إنة أشرف على إعدام ١٨ طن مخللات بالمدفن الصحي بمدينة بلبيس.