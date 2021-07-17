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مصرع شخص وإصابة آخرين داخل بيارة صرف صحي بالغربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، أثناء تنظيف بيارة صرف صحي بقرية "فرسيس" في زفتى بمحافظة الغربية، وجرى نقلهم إلى المستشفى العام.

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من أهالي قرية فرسيس التابعة لزفتي بمصرع "عمر .ع. خ" يبلغ من العمر 36 عامًا مقيم قرية فرسيس، وإصابة كلًا من "محمد. م"، "طاهر .م"، "هشام. ا" أثناء عمليات تنظيف بيارات الصرف الصحي بالقرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وتوصلت التحريات إلى أنه عند وجود سد في إحدى بيارات الصرف حاول الأهالي تسليكها ما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة الآخرين.

جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى زفتى العام، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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