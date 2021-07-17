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بالصور.. أهالي بنها يتابعون مباراة الأهلي عبر شاشات العرض بالشوارع

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهدت شوارع مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، تجمع عدد من المواطنين لمشاهدة مباراة نهائي البطولة الأهم في القارة السمراء دوري أبطال أفريقيا 2021، بين النادي الأهلي المصري وكايزر تشيفز من جنوب إفريقيا، وتابع عدد من المواطنين المباراة عبر شاشة عرض في شارع الأهرام بالمدينة.

وشهدت عدد من المقاهي بالمدن الرئيسية بالمحافظة إغلاق أبوابها أمام الزائرين لمتابعة المباراة، والاقتصار على عدد محدود للدخول، وسط تشديدات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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